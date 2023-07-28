(Андреева) Вера Викторовна
Место рождения
Дата рождения26.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1957
Отец: Виктор Васильевич Андреев
Рождение ребёнка
05.04.1976
Дочь: Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Миллер Виктор Константинович
Казахстан, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
23.02.1981
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Миллер Виктор Константинович
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно