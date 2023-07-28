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(Андреева) Вера Викторовна

Место рождения

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область

Дата рождения

26.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1957

Отец: Виктор Васильевич Андреев

Мать: Андреева Любовь Демьяновна

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
05.04.1976

Дочь: Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Миллер Виктор Константинович

Казахстан, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
23.02.1981

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Миллер Виктор Константинович

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миллер Виктор Константинович