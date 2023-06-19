(Миллер) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Миллер) Татьяна Викторовна

(Миллер) Татьяна Викторовна

Место рождения

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область

Дата рождения

23.02.1981

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1981

Отец: Миллер Виктор Константинович

Мать: Вера Викторовна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
2003

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Германия
Рождение ребёнка
2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей