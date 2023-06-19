(Миллер) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения23.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1981
Отец: Миллер Виктор Константинович
Мать: Вера Викторовна
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Андрей
Германия
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей