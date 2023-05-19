Миллер Виктор Константинович
Место рожденияКазахстан, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Дата рождения31.12.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
05.04.1976
Дочь: Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Миллер Вера Викторовна
Казахстан, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
23.02.1981
Дочь: Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Миллер Вера Викторовна
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миллер Вера Викторовна