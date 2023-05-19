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Миллер Виктор Константинович

Место рождения

Казахстан, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое

Дата рождения

31.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
05.04.1976

Дочь: Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Миллер Вера Викторовна

Казахстан, Павлодарская область, Успенского района, село Лозовое
Рождение ребёнка
23.02.1981

Дочь: Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Миллер Вера Викторовна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миллер Вера Викторовна