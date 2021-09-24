Андреева (Четверик) Любовь Демьяновна
Место рожденияКазахстан, Лозовского района, село Богатырь
Дата рождения14.01.1938
Дата смерти24.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1938
Казахстан, Лозовского района, село Богатырь
Рождение ребёнка
26.05.1957
Дочь: Миллер Вера Викторовна
Отец ребёнка: Андреев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1963
Дочь: Лобашевская Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Андреев Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.2021
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область