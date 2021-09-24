Андреева (Четверик) Любовь Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Четверик) Любовь Демьяновна

Андреева (Четверик) Любовь Демьяновна

avatar

Место рождения

Казахстан, Лозовского района, село Богатырь

Дата рождения

14.01.1938

Дата смерти

24.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1938

Отец: Четверик Демьян Терентьевич

Мать: Четверик Наталья Дмитриевна

Казахстан, Лозовского района, село Богатырь
Рождение ребёнка
26.05.1957

Дочь: Миллер Вера Викторовна

Отец ребёнка: Андреев Виктор Васильевич

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
24.03.1963

Дочь: Лобашевская Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Андреев Виктор Васильевич

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Виктор Васильевич

Смерть
24.09.2021
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область