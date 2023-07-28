Марамохин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти06.03.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гарибина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Марамохин Василий Иванович
Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1908
Дочь: Смирнова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1908
Дочь: Крутова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Марамохина Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марамохина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна
Смерть
06.03.1916
Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область