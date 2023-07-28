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Марамохин Иван Андреевич

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

06.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гарибина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Марамохин Василий Иванович

Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1908

Дочь: Смирнова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1908

Дочь: Крутова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Марамохин Иван Иванович

Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Марамохина Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марамохина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Марамохина Любовь Васильевна

Смерть
06.03.1916
Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область