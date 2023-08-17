Багрецова Евдокия (Авдотья) Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецова Евдокия (Авдотья) Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

03.01.1789

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Багрецов Панфил Яковлевич

Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Багрецова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Малетина Евдокия (Авдотья) Яковлевна

Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Белькова Агрипена (Аграфена) Яковлевна

Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Багрецов Никон Яковлевич

Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович

Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Багрецов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович

Рождение ребёнка
25.06.1774

Дочь: Багрецова Феврония Яковлевна

Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Яков Поликарпович

Смерть
03.01.1789
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