Багрецова Евдокия (Авдотья) Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти03.01.1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Багрецов Панфил Яковлевич
Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Багрецова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Малетина Евдокия (Авдотья) Яковлевна
Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Белькова Агрипена (Аграфена) Яковлевна
Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович
Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1772
Сын: Багрецов Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович
Рождение ребёнка
25.06.1774
Дочь: Багрецова Феврония Яковлевна
Отец ребёнка: Багрецов Яков Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1789