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Багрецов Никон Яковлевич

Место рождения

Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Багрецов Яков Поликарпович

Мать: Багрецова Евдокия (Авдотья) Софроновна

Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
28.01.1787

Жена: Багрецова Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Багрецова Авдотья Никоновна

Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Сметанина Марфа Никоновна

Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Багрецов Михайло (Михаил) Никонович

Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Багрецова Ирина Никоновна

Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багрецов Иван Никонович

Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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