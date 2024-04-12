Багрецов Никон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
28.01.1787
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Багрецова Авдотья Никоновна
Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Сметанина Марфа Никоновна
Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Багрецов Михайло (Михаил) Никонович
Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Багрецова Ирина Никоновна
Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Багрецова Параскева Леонтьевна
Смерть
Неизвестно