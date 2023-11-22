Бараков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1988
Дочь: Летошникова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Баракова Оксана
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.2000
Мать ребёнка: Баракова Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баракова Оксана