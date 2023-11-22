Баракова (Клименко) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Клименко Зоя Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.11.1988
Дочь: Летошникова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бараков Андрей
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.2000
Отец ребёнка: Бараков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бараков Андрей