Баракова (Клименко) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баракова (Клименко) Оксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Клименко Зоя Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.11.1988

Дочь: Летошникова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бараков Андрей

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.2000

Сын: Бараков Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Бараков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бараков Андрей

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