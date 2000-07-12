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Бараков Даниил Андреевич
Бараков Даниил Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.2000
Пол
Мужской
Отец
Бараков Андрей
Мать
Баракова (Клименко) Оксана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2000
Отец:
Бараков Андрей
Мать:
Баракова Оксана
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