Торхов Мирон Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Торхов Анисим Алексеев
Мать: Торхова Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Агафья Миронова
Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова
Рождение ребёнка
27.04.1797 ст.
Сын: Торхов Семен Миронов
Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова
Рождение ребёнка
27.04.1797 ст.
Дочь: Ирина Миронова
Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812