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Торхов Мирон Анисимов

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Торхов Анисим Алексеев

Мать: Торхова Ирина Матвеева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Торхов Лазарь Миронов

Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Агафья Миронова

Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1797 ст.

Сын: Торхов Семен Миронов

Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1797 ст.

Дочь: Ирина Миронова

Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Торхов Григорий Миронов

Мать ребёнка: Торхова Епистимия Тарасова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Епистимия Тарасова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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