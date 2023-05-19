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Торхов Лазарь Миронов

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Торхов Мирон Анисимов

Мать: Торхова Епистимия Тарасова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Анна Лазарева

Мать ребёнка: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Екатерина Лазарева

Мать ребёнка: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Марфа Лазарева

Мать ребёнка: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812