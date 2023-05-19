Торхов Лазарь Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Торхов Мирон Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Анна Лазарева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Екатерина Лазарева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Марфа Лазарева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812