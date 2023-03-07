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Цыгельникова Прасковья

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Место рождения

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Цыгельников Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыгельников Дмитрий Иванович

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Крупская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгельников Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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