Цыгельникова Прасковья
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Цыгельников Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Цыгельников Дмитрий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Крупская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно