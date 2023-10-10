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Цыгельников Дмитрий Иванович

Место рождения

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

27.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1869

Отец: Цыгельников Иван Казьмин

Мать: Цыгельникова Анна

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Цыгельников Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыгельникова Прасковья

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгельникова Прасковья

Смерть
Неизвестно
Крупская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
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