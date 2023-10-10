Цыгельников Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1869
Отец: Цыгельников Иван Казьмин
Мать: Цыгельникова Анна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Цыгельников Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Цыгельникова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгельникова Прасковья
Смерть
Неизвестно
Крупская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край