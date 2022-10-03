станица Темнолесская, станица Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Темнолесская

Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5686Темнолесская станицана обоих берегах р. Егорлыка9444949516081443великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 2, бакалейных 3. Питейное заведение 1. Водяных мукомольных мельниц 6, ветряных 2. Маслобоинь 3. Кузниц 3.По р. Егорлык

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Шпаковский район
87865Темнолесскаястаница44°52'42°03'L-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, Сельское поселение Темнолесский сельсовет
7658425101ст-ца Темнолесская#Н/Д
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