Темнолесская
Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Кубанской области 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5686Темнолесская станицана обоих берегах р. Егорлыка9444949516081443великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 2, бакалейных 3. Питейное заведение 1. Водяных мукомольных мельниц 6, ветряных 2. Маслобоинь 3. Кузниц 3.По р. Егорлык
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87865Темнолесскаястаница44°52'42°03'L-38-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7658425101ст-ца Темнолесская#Н/Д