Левошина (Белянина) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1919
Дата смерти08.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1919
Отец: Белянин Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1948
Дочь: Небалуева Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Левошин Иван
Рождение ребёнка
09.07.1955
Дочь: Бурдзенидзе Мария Ивановна
Отец ребёнка: Левошин Иван
Рождение ребёнка
15.01.1962
Отец ребёнка: Левошин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левошин Александр Иванович
Отец ребёнка: Левошин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левошин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левошин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левошин Иван
Смерть
08.03.2000