Левошина (Белянина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левошина (Белянина) Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1919

Дата смерти

08.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1919

Отец: Белянин Иван Иванович

Мать: Белянина Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
15.11.1948

Дочь: Небалуева Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Левошин Иван

Рождение ребёнка
09.07.1955

Дочь: Бурдзенидзе Мария Ивановна

Отец ребёнка: Левошин Иван

Рождение ребёнка
15.01.1962

Сын: Левошин Иван Иванович

Отец ребёнка: Левошин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левошин Александр Иванович

Отец ребёнка: Левошин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левошин Николай Иванович

Отец ребёнка: Левошин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левошин Василий Иванович

Отец ребёнка: Левошин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левошин Иван

Смерть
08.03.2000
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