Небалуева (Левошина) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небалуева (Левошина) Таисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1948

Отец: Левошин Иван

Мать: Левошина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1968

Дочь: Романова Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Небалуев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1973

Дочь: Железнова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Небалуев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
18.05.1979

Сын: Небалуев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Небалуев Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Небалуев Григорий Николаевич

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