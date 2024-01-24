Небалуева (Левошина) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1948
Отец: Левошин Иван
Мать: Левошина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1968
Дочь: Романова Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Небалуев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1973
Дочь: Железнова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Небалуев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1979
Сын: Небалуев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Небалуев Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно