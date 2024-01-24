Белянина Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Чекалина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1910
Сын: Белянин Александр Иванович
Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1913
Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1919
Дочь: Левошина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Белянина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно