Белянина Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Чекалина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1910

Сын: Белянин Александр Иванович

Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1913

Сын: Белянин Петр Иванович

Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1919

Дочь: Левошина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Белянина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Белянин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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