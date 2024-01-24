Бурдзенидзе (Левошина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдзенидзе (Левошина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1955

Отец: Левошин Иван

Мать: Левошина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1973

Дочь: Глухова Ирма (Ирина) Шакровна

Отец ребёнка: Бурдзенидзе Шакро

Рождение ребёнка
01.01.1977

Дочь: Федорова Марина Шакровна

Отец ребёнка: Бурдзенидзе Шакро

Рождение ребёнка
04.09.1980

Дочь: Бурдзенидзе Маргарита Шакровна

Отец ребёнка: Бурдзенидзе Шакро

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдзенидзе Шакро

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