Бурдзенидзе (Левошина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1955
Отец: Левошин Иван
Мать: Левошина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1973
Дочь: Глухова Ирма (Ирина) Шакровна
Отец ребёнка: Бурдзенидзе Шакро
Рождение ребёнка
01.01.1977
Дочь: Федорова Марина Шакровна
Отец ребёнка: Бурдзенидзе Шакро
Рождение ребёнка
04.09.1980
Дочь: Бурдзенидзе Маргарита Шакровна
Отец ребёнка: Бурдзенидзе Шакро
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурдзенидзе Шакро