Медведева (Анцыферова) Устинья
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти07.03.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Анцыферовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1840
Сын: Медведевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Медведевъ Матвей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Чупина Афимья
Отец ребёнка: Медведевъ Матвей
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Медведевъ Матвей
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Медведевъ Матвей
Бракосочетание
20.10.1861
Муж: Леоновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведевъ Матвей
Смерть
07.03.1885
Причина смерти: Отъ головной боли