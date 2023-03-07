Медведева (Анцыферова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Анцыферова) Устинья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Дата смерти

07.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Анцыферовъ Никифоръ

Мать: Анцыферова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Медведевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Медведевъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Чупина Афимья

Отец ребёнка: Медведевъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Медведевъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Медведевъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.10.1861

Муж: Леоновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведевъ Матвей

Смерть
07.03.1885
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ головной боли
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