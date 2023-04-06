Анцыферовъ Никифоръ
Место рождения
Дата рождения1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Анцыферовъ Иванъ
Мать: Анцыферова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Медведева Устинья
Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Анцыферовъ Егоръ
Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Анцыферовъ Василий
Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно