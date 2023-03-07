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Анцыферова Авдотья Иванова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Анцыферовъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Медведева Устинья

Отец ребёнка: Анцыферовъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Анцыферовъ Егоръ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Анцыферовъ Василий

Отец ребёнка: Анцыферовъ Никифоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферовъ Никифоръ

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