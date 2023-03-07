Анцыферова Авдотья Иванова
Место рождения
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Анцыферовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Медведева Устинья
Отец ребёнка: Анцыферовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Анцыферовъ Егоръ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1836
Сын: Анцыферовъ Василий
Отец ребёнка: Анцыферовъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анцыферовъ Никифоръ