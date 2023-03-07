Медведевъ Матвей
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Медведевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1840
Сын: Медведевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Медведева Устинья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Чупина Афимья
Мать ребёнка: Медведева Устинья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Медведева Устинья
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Медведева Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Устинья
Смерть
1851