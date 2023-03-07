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Медведевъ Матвей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Медведевъ Антонъ

Мать: Медведева Настасья Михайлова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Медведевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Медведева Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Чупина Афимья

Мать ребёнка: Медведева Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Медведева Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Медведева Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Устинья

Смерть
1851
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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