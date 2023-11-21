Колесникова Палагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Колесников Степан Павлович
Отец ребёнка: Колесников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Катерина Павловна
Отец ребёнка: Колесников Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно