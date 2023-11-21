Колесникова Палагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Палагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Колесников Степан Павлович

Отец ребёнка: Колесников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Катерина Павловна

Отец ребёнка: Колесников Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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