Колесников Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Колесников Василий Федорович

Мать: Колесникова Надежда Нефедовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Колесников Степан Павлович

Мать ребёнка: Колесникова Палагея Егоровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Катерина Павловна

Мать ребёнка: Колесникова Палагея Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Палагея Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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