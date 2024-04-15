Колесников Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1855
Сын: Колесников Степан Павлович
Мать ребёнка: Колесникова Палагея Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Катерина Павловна
Мать ребёнка: Колесникова Палагея Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно