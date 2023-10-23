Шатунова Ефросинья Федоровна
Место рожденияд. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя
Дата рождения?.07.1913
Дата смерти02.07.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1913
Отец: Шатунов Федор
д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
02.07.1988