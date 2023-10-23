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Шатунова Ефросинья Федоровна

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Место рождения

д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя

Дата рождения

?.07.1913

Дата смерти

02.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1913

Отец: Шатунов Федор

Мать: Шатунова Екатерина Антоновна

д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малюгин Михаил Ефимович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
02.07.1988
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