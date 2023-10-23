Шатунов Федор
Место рожденияд. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя
Рождение ребёнка
?.07.1913
Дочь: Шатунова Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Шатунова Екатерина Антоновна
д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Шатунова Екатерина Антоновна
Смерть
Неизвестно
д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя