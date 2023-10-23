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Шатунов Федор

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Место рождения

д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя
Рождение ребёнка
?.07.1913

Дочь: Шатунова Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Шатунова Екатерина Антоновна

д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шатунов Петр Федорович

Мать ребёнка: Шатунова Екатерина Антоновна

Смерть
Неизвестно
д. Моховцы, Леденцовская вол. Глазовский уезд, Вятская губ. Российская Империя
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