Дубовый Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовый Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1866 ст.

Сын: Дубовый Никита Иванович

Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Васильевна

Комиссарово, Харківська область
Место жительства
С 1866 по 1873 ст.
Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
06.05.1868 ст.

Сын: Дубовый Феодосий Иванович

Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Васильевна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
07.03.1870 ст.

Сын: Дубовый Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Васильевна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
01.04.1873 ст.

Сын: Дубовый Ефим Иванович

Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Васильевна

Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовая Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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