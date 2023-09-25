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Дубовая Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовый Иван Алексеевич

Место жительства
С 1866 по 1873 ст.
Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
30.01.1866 ст.

Сын: Дубовый Никита Иванович

Отец ребёнка: Дубовый Иван Алексеевич

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
06.05.1868 ст.

Сын: Дубовый Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Дубовый Иван Алексеевич

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
07.03.1870 ст.

Сын: Дубовый Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Дубовый Иван Алексеевич

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
01.04.1873 ст.

Сын: Дубовый Ефим Иванович

Отец ребёнка: Дубовый Иван Алексеевич

Комиссарово, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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