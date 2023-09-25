Дубовая Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1866 по 1873 ст.
Рождение ребёнка
30.01.1866 ст.
Отец ребёнка: Дубовый Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
06.05.1868 ст.
Сын: Дубовый Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Дубовый Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
07.03.1870 ст.
Отец ребёнка: Дубовый Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1873 ст.
Отец ребёнка: Дубовый Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно