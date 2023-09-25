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Дубовый Ефим Иванович

Место рождения

Комиссарово, Харківська область

Дата рождения

01.04.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1873 ст.

Отец: Дубовый Иван Алексеевич

Мать: Дубовая Евдокия Васильевна

Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовая Евдокия Ефремовна

Военная служба
С 1907 по 1909 ст.
Запасный рядовой, запасный ефрейтор.
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.

Дочь: Дубовая Агапия Ефимовна

Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Ефремовна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
19.02.1909 ст.

Дочь: Дубовая Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Ефремовна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
11.05.1914 ст.

Дочь: Дубовая Гликерия Ефимовна

Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Ефремовна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.

Сын: Дубовый Евсевий Ефимович

Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Ефремовна

Комиссарово, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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