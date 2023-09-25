Дубовый Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения01.04.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1873 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1907 по 1909 ст.
Запасный рядовой, запасный ефрейтор.
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.
Дочь: Дубовая Агапия Ефимовна
Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
19.02.1909 ст.
Дочь: Дубовая Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
11.05.1914 ст.
Дочь: Дубовая Гликерия Ефимовна
Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.
Мать ребёнка: Дубовая Евдокия Ефремовна
Смерть
Неизвестно