Луппов Илья Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1925
Дочь: Шабалина Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Луппова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луппов Борис Ильич
Мать ребёнка: Луппова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луппов Петр Ильич
Мать ребёнка: Луппова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луппова Анна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно