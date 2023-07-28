Луппов Илья Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуппов Илья Тимофеевич

Луппов Илья Тимофеевич

Место рождения

Ермолаевская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермолаевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1925

Дочь: Шабалина Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Луппова Анна Михайловна

Ермолаевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луппов Борис Ильич

Мать ребёнка: Луппова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луппов Петр Ильич

Мать ребёнка: Луппова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Ермолаевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно