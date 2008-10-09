Шабалина (Луппова) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Луппова) Евдокия Ильинична

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Место рождения

Ермолаевская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.02.1925

Дата смерти

09.10.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1925

Отец: Луппов Илья Тимофеевич

Мать: Луппова Анна Михайловна

Ермолаевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.10.1947

Муж: Шабалин Андрей Григорьевич

Киров, город Киров, Кировская область
Молотовский ЗАГС г.Киров
Рождение ребёнка
18.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Андрей Григорьевич

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
09.10.2008
Захоронена на Макарьевском кладбище