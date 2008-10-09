Шабалина (Луппова) Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рождения11.02.1925
Дата смерти09.10.2008
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1925
Отец: Луппов Илья Тимофеевич
Мать: Луппова Анна Михайловна
Бракосочетание
03.10.1947
Молотовский ЗАГС г.Киров
Рождение ребёнка
18.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабалин Андрей Григорьевич
Смерть
09.10.2008
Захоронена на Макарьевском кладбище