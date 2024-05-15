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Луппова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

согласно записи о рождении дочери Евдокии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луппов Борис Ильич

Отец ребёнка: Луппов Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луппов Петр Ильич

Отец ребёнка: Луппов Илья Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.02.1925

Дочь: Шабалина (Луппова) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Луппов Илья Тимофеевич

Ермолаевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Книга актов гражданского состояния 1925 (Р-4072/2/2099, 41 страница) Запись о рождении №записи общий 41 / для жен пола №18 число и месяц совершения записи: 12.02. пол ребенка: женский ФИО реб: Луппо... Показать все
Смерть
Неизвестно
Похоронена в Слободском р-не

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