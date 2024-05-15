Луппова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Вычислено 1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
согласно записи о рождении дочери Евдокии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луппов Борис Ильич
Отец ребёнка: Луппов Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луппов Петр Ильич
Отец ребёнка: Луппов Илья Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1925
Дочь: Шабалина (Луппова) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Луппов Илья Тимофеевич
Ермолаевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Книга актов гражданского состояния 1925 (Р-4072/2/2099, 41 страница) Запись о рождении №записи общий 41 / для жен пола №18 число и месяц совершения записи: 12.02. пол ребенка: женский ФИО реб: Луппо... Показать все
Смерть
Неизвестно
Похоронена в Слободском р-не