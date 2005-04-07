Вавилова (Вавилова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1926
Дата смерти07.04.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926
Отец: Вавилов Александр
Мать: Вавилова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
01.06.1946
Сын: Вавилов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грицай Николай Михайлович
Смерть
07.04.2005
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
кладбище новое долгопрудненское