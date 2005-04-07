Вавилова (Вавилова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Вавилова) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1926

Дата смерти

07.04.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MC
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926

Отец: Вавилов Александр

Мать: Вавилова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
01.06.1946

Сын: Вавилов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грицай Николай Михайлович

Смерть
07.04.2005
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
кладбище новое долгопрудненское
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