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Вавилов Владимир Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.06.1946

Дата смерти

07.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1946

Отец: ?

Мать: Вавилова Тамара Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище новое долгопрудненское
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