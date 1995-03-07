Вавилов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1946
Дата смерти07.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1946
Отец: ?
Рождение ребёнка
04.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.1995
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище новое долгопрудненское