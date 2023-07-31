Климина (Денисова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина (Денисова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941

Отец: Денисов Николай Феоктистович

Мать: Денисова Матрена

Рождение ребёнка
1961

Сын: Климин Павел Валерьевич

Отец ребёнка: Климин Валерий Апполинарьевич

Рождение ребёнка
16.04.1965

Сын: Климин Олег Валерьевич

Отец ребёнка: Климин Валерий Апполинарьевич

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Скворцова Валентина Валерьевна

Отец ребёнка: Климин Валерий Апполинарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климин Валерий Апполинарьевич

Смерть
Неизвестно
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