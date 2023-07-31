Климина (Денисова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941
Отец: Денисов Николай Феоктистович
Мать: Денисова Матрена
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Климин Валерий Апполинарьевич
Рождение ребёнка
16.04.1965
Отец ребёнка: Климин Валерий Апполинарьевич
Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Скворцова Валентина Валерьевна
Отец ребёнка: Климин Валерий Апполинарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно