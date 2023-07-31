Денисова (Морнова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Морнов Сидор
Мать: Харитония
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Тумакова Мария
Отец ребёнка: Денисов Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
16.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Евгений
Отец ребёнка: Денисов Николай Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Иван
Отец ребёнка: Денисов Николай Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980