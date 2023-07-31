Денисова (Морнова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Морнова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Морнов Сидор

Мать: Харитония

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Тумакова Мария

Отец ребёнка: Денисов Николай Феоктистович

Рождение ребёнка
16.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Николай Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Евгений

Отец ребёнка: Денисов Николай Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Иван

Отец ребёнка: Денисов Николай Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Николай Феоктистович

Смерть
1980