Кобызева (Копнинская) Зинаида Ильинична
Место рождения
Дата рождения20.10.1906
Дата смерти05.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906
Бракосочетание
05.10.1929
Рождение ребёнка
19.02.1931
Отец ребёнка: Кобызев Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
16.02.1937
Дочь: Жукова Альбина Сергеевна
Отец ребёнка: Кобызев Сергей Матвеев
Развод
03.03.1951
Смерть
05.09.1972
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище