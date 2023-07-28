Кобызева (Копнинская) Зинаида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызева (Копнинская) Зинаида Ильинична

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

20.10.1906

Дата смерти

05.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906

Отец: Копнинский Илья Харитонов

Мать: Копнинская Аграфена Федорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
05.10.1929

Муж: Кобызев Сергей Матвеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1931

Сын: Кобызев Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Кобызев Сергей Матвеев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1937

Дочь: Жукова Альбина Сергеевна

Отец ребёнка: Кобызев Сергей Матвеев

Москва, город федерального значения Москва
Развод
03.03.1951

Муж: Кобызев Сергей Матвеев

Смерть
05.09.1972
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище