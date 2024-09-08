Федосейкин Петр Михайлович
Место рожденияРязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол)
Дата рождения22.08.1905
Дата смерти10.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1905
ГАРО ф627 о278 д96 стр 41
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосейкин Сергей Петрович
Мать ребёнка: ?
Крещение
23.08.1905
Восприемники: Иван Константинов Новинский, Екатерина Ильина Бурова
Рождение ребёнка
30.01.1941
Сын: Федосейкин Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
10.06.1973
Похороны
Неизвестно
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