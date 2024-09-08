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Федосейкин Петр Михайлович

Место рождения

Рязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол)

Дата рождения

22.08.1905

Дата смерти

10.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1905

Отец: Федосеев Михаил Степанов

Мать: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

ГАРО ф627 о278 д96 стр 41
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосейкин Сергей Петрович

Мать ребёнка: ?

Крещение
23.08.1905
Восприемники: Иван Константинов Новинский, Екатерина Ильина Бурова
Рождение ребёнка
30.01.1941

Сын: Федосейкин Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: ?

Смерть
10.06.1973
Похороны
Неизвестно
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