Романова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1981

Отец: Романов Михаил Петрович

Мать: Романова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
09.02.2002

Сын: Романов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Третьяков Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
22.11.2019

Дочь: Третьякова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Третьяков Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Алексей Владимирович

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