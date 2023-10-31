Романова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1981
Отец: Романов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
09.02.2002
Сын: Романов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Третьяков Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
22.11.2019
Дочь: Третьякова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Третьяков Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно