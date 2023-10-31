Романов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1981
Дочь: Романова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Романова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
16.03.1983
Сын: Романов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Романова Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно