Романов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1981

Дочь: Романова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Романова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
16.03.1983

Сын: Романов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Романова Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Любовь Сергеевна

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