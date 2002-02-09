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Романов Никита Алексеевич
Романов Никита Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.2002
Пол
Мужской
Отец
Третьяков Алексей Владимирович
1972 г.р.
Мать
Романова Надежда Михайловна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2002
Отец:
Третьяков Алексей Владимирович
Мать:
Романова Надежда Михайловна
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