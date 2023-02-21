(Полякова) Агриппина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1852 и 1854 ст.
Дата смертиПосле 1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1854 ст.
Отец: Гавриил Иванов
Мать: Татьяна Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1891 ст.
1891 - последнее упоминание в исповедных росписях.