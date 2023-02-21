(Полякова) Агриппина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полякова) Агриппина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1852 и 1854 ст.

Дата смерти

После 1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Между 1825 и 1827 г.р.

Мать

Между 1831 и 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1854 ст.

Отец: Гавриил Иванов

Мать: Татьяна Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1891 ст.
1891 - последнее упоминание в исповедных росписях.
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