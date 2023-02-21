Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1831 и 1833
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1851 и 1854 ст.
Муж: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1854 ст.
Дочь: Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1857 ст.
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1964
Дочь: Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедной росписи.