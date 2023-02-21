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Татьяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1831 и 1833

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1825 и 1827 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1851 и 1854 ст.

Муж: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1854 ст.

Дочь: Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1857 ст.

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1964

Дочь: Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Место жительства
Неизвестно
Алексино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1865
1865 - последнее упоминание в исповедной росписи.
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