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Безпалова Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Безпалов Кузьма Порфирьевич

Отец ребёнка: Безпалов Порфирий Стефанович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ксения Порфирьевна

Отец ребёнка: Безпалов Порфирий Стефанович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Безпалов Афанасий Порфирьевич

Отец ребёнка: Безпалов Порфирий Стефанович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Софья Порфирьевна

Отец ребёнка: Безпалов Порфирий Стефанович

Рождение ребёнка
21.08.1885

Сын: Безпалов Федор Порфирьевич

Отец ребёнка: Безпалов Порфирий Стефанович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Безпалов Федор Порфирьевич

Отец ребёнка: Безпалов Порфирий Стефанович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Безпалов Тимофей Порфирьевич

Отец ребёнка: Безпалов Порфирий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безпалов Порфирий Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно