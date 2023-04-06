Безпалов Порфирий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезпалов Порфирий Стефанович

Безпалов Порфирий Стефанович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Безпалов Стефан Иванович

Мать: Безпалова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Безпалов Кузьма Порфирьевич

Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ксения Порфирьевна

Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Безпалов Афанасий Порфирьевич

Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Софья Порфирьевна

Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.08.1885

Сын: Безпалов Федор Порфирьевич

Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Безпалов Федор Порфирьевич

Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Безпалов Тимофей Порфирьевич

Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безпалова Мария Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close