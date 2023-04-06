Безпалов Порфирий Стефанович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1872
Сын: Безпалов Кузьма Порфирьевич
Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ксения Порфирьевна
Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Безпалов Афанасий Порфирьевич
Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Софья Порфирьевна
Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.08.1885
Сын: Безпалов Федор Порфирьевич
Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Безпалов Федор Порфирьевич
Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Безпалов Тимофей Порфирьевич
Мать ребёнка: Безпалова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно