Селезнёва (Жабина) Марина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти19.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Жабин Афанасий Кузьмич
Мать: Жабина Елена Григорьевна
Бракосочетание
26.10.1909
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-39, 413
Рождение ребёнка
26.02.1914
Сын: Селезнев Николай Александрович
Отец ребёнка: Селезнёв Александр Никитич
Рождение ребёнка
09.05.1916
Дочь: Геранькина Лукерья Александровна
Отец ребёнка: Селезнёв Александр Никитич
Смерть
19.05.1979