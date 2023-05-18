Селезнёва (Жабина) Марина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва (Жабина) Марина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

19.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Жабин Афанасий Кузьмич

Мать: Жабина Елена Григорьевна

Бракосочетание
26.10.1909

Муж: Селезнёв Александр Никитич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-39, 413
Рождение ребёнка
26.02.1914

Сын: Селезнев Николай Александрович

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Никитич

Рождение ребёнка
09.05.1916

Дочь: Геранькина Лукерья Александровна

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Никитич

Смерть
19.05.1979