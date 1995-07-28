Геранькина (Селезнёва) Лукерья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1916
Дата смерти28.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1916
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Рябых Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Сын: Геранькин Борис Фёдорович
Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1995