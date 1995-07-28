Геранькина (Селезнёва) Лукерья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геранькина (Селезнёва) Лукерья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1916

Дата смерти

28.07.1995

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1916

Отец: Селезнёв Александр Никитич

Мать: Селезнёва Марина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Геранькин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Рябых Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Геранькин Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геранькин Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геранькин Фёдор Иванович

Смерть
28.07.1995