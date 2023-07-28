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Михалков Владимир Сергеевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

02.06.1817 ст.

Дата смерти

09.12.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1817 ст.

Отец: Михалков Сергей Владимирович

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.05.1856 ст.

Сын: Михалков Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.12.1887 ст.

Сын: Михалков Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.12.1900 ст.
Севастополь, Украинская ССР