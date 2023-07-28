Михалков Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1817 ст.
Дата смерти09.12.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1817 ст.
Отец: Михалков Сергей Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1856 ст.
Сын: Михалков Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.12.1887 ст.
Сын: Михалков Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.12.1900 ст.
Севастополь, Украинская ССР