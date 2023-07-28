Пугачев Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти13.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1868
Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Селезнева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1881
Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1884
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1886
Дочь: Белоцерковская Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1903
Причина смерти: легкие