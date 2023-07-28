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Пугачев Василий Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1844

Дата смерти

13.12.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Пугачев Максим Филиппович

Мать: Пугачева Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1863

Сын: Пугачев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1868

Сын: Пугачев Антон Васильевич

Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Селезнева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Пугачев Семен Васильевич

Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1881

Сын: Пугачев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1884

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1886

Дочь: Белоцерковская Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Пугачева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1903
Причина смерти: легкие